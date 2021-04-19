الوحدة يعتلي صدارة كأس السلة من بوابة الظفرة

المصدر: جوني جبور ■ دبي

نجح الوحدة في اعتلاء صدارة فرق المجموعة الثانية في مسابقة كأس نائب رئيس الدولة لكرة السلة، عقب فوزه أول من أمس على الظفرة بنتيجة «87-83» على صالة نادي بني ياس، لحساب الجولة الرابعة من الدور التمهيدي للبطولة.

كما شهدت الجولة، ولحساب المجموعة ذاتها، فوز بني ياس على العين «58-45» على صالة نادي الجزيرة، قبل أن تسجل مباراتا المجموعة الأولى، اللتان استضافتهما صالتا الوصل والشارقة، استعادة شباب الأهلي لغة الانتصارات بفوزه الصعب على النصر «76-73»، وتسجيل الوصل انتصاره الأول في البطولة، بفوزه على البطائح «83-79».

وبنتائج الجولة، انفرد الوحدة، وبسجل خالٍ من الهزائم، بصدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد ست نقاط، بفارق نقطة عن ملاحقيه الظفرة وبني ياس اللذين تشاركا المركز الثاني، وحافظ الجزيرة المرتاح في هذه الجولة على مركزه الرابع برصيد أربع نقاط، فيما ودّع العين البطولة من الدور التمهيدي، مكتفياً بالمركز الخامس والأخير برصيد أربع نقاط.

بدوره، تقدم شباب الأهلي إلى مركز وصافة المجموعة الأولى برصيد خمس نقاط، متأخراً بفارق نقطة عن الشارقة المتصدر والمرتاح في هذه الجولة، فيما باتت حظوظ البطائح ضعيفة في بلوغ الدور ربع النهائي، بعد أن أنهى مبارياته في الدور التمهيدي بالمركز الثالث برصيد خمس نقاط، بفارق نقطة عن النصر والوصل المتشاركين في المركز الأخير، وإنما مع مباراة أقل.

وفي مباراة متقاربة، انتهى ربعها الأولى بالتعادل «20-20»، فرّط الظفرة في فرصة إنهائه الربع الثاني متفوقاً بفارق 10 نقاط وبنتيجة «25-15»، بعد شوط ثانٍ عرف من خلاله الوحدة كيفية تقليص الفارق، والفوز بالمباراة، بنيل لاعبي «العنابي» الأفضلية بنتيجتي الربعين الثالث والرابع بواقع «27-12 و25-23».

وفي سيناريو مشابه، أنهى فريقا شباب الأهلي والنصر الربع الأول بنتيجة التعادل «24-24»، قبل أن يتمكن «العميد» من نيل الأفضلية بنتيجة الربع الثاني «20-12»، وقبل أن يحمل الشوط الثاني عنوان عودة «فرسان دبي» بالمباراة، وتحقيق الفوز بنيل الأفضلية بنتيجتي الربعين الثالث والرابع بواقع «19-14 و21-15».

واحتاج بني ياس لتحقيق الفوز على العين إلى نيل الأفضلية بنتائج الربعين الأول والثاني، ثم الثالث بواقع «16-9 و13-9 و15-11»، فيما فشل العين في العودة بنتيجة المباراة، رغم نيل لاعبيه الأفضلية بنتيجة الربع الرابع والأخير بواقع «16-14».

وأحيا الوصل آماله ببلوغ ربع النهائي، عقب فوزه الصعب على البطائح، في لقاء انتهى ربعاه الأول والثالث لصالح «الإمبراطور» بواقع «21-16 و23-21»، واكتفى فيه الفريقان بالتعادل بالربع الثاني «19-19»، وشهد الربع الرابع فشل البطائح في العودة بنتيجة المباراة، رغم نيله الأفضلية بنتيجته «23-20».

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