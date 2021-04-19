5 أسئـلــة.. مطر غراب: الدورات الرمضانية قدمتني للأهلي.. و«كورونا» غيّرنا إلى الأفضل

المصدر: معاذ كمبال ■ أبوظبي

كشف لاعب فريق الأهلي السابق والمحلل الحالي بقناة دبي الرياضية، محمد مطر غراب، الذي تولى رئاسة لجنة المسابقات باتحاد الكرة خلال بداية دوري المحترفين، إن الدورات الرمضانية أسهمت بصورة كبيرة في تقديمه للفريق الأول بالنادي، وقال لـ«الإمارات اليوم»: «إن الفروق كبيرة بين الدورات الرمضانية في السابق وحالياً، وإنه حصل على فرصة استثنائية لتنظيم مثل هذه الدورات بحكم عمله سابقاً مسؤولاً للنشاط الرياضي العسكري بالمنطقة الوسطى في دبي، لما يقارب 10 سنوات».

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