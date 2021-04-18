العين يحضر للمنافسة على بطاقة آسيوية بخوض مواجهة ودية

المصدر: معاذ كمبال- العين

أعلنت شركة نادي العين لكرة القدم عبر حسابها الرسمي في "تويتر" عن خوض الفريق الأول لمباراة ودية أمام الظفرة في الساعة العاشرة من مساء يوم الأربعاء القادم على استاد خليفة بن زايد ضمن تحضيرات الفريقين لما تبقى من مباريات في الموسم الحالي بدوري الخليج العربي لكرة القدم.

ويحتل فريق العين المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 37 نقطة ولا يزال منافساً على إحدى البطاقة المؤهلة لدوري أبطال آسيا في الموسم القادم، بينما في المقابل يحتل الظفرة المركز الحادي عشر برصيد 21 نقطة وقد ضمن البقاء.

وكان الفريق أجرى حصة تدريبية مساء اليوم على استاد خليفة بن زايد شهدت مشاركة معظم اللاعبين المؤثرين على غرار الحارس خالد عيسى والمدافع الياباني تسوكاسا شيوتاني و المهاجم التوغولي لابا كودجو.

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