5 أسئـلـــة.. بالعربي: اخترت الاستمرار في الإمارات لسنتين على أقل تقدير

المصدر: محمد فاضل ■ الفجيرة

كشف صانع ألعاب فريق الفجيرة، التونسي محمد فراس بالعربي، عن تلقيه عروضاً عدة، أحدها من فريقه الحالي، وعروض أخرى من فرق في دبي، وقال إنه سيقوم بدراسة هذه العروض في الوقت المناسب، مبيناً أن تركيزه الأكبر في الفترة الحالية على تحقيق البقاء، قائلا إن الفجيرة مطالب بتفادي الأخطاء المؤثرة في المباريات الثلاث المتبقية. وقال إنه «اختار الاستمرار في الإمارات ودوري الخليج العربي لسنتين مقبلتين على أقل تقدير».

وأشار إلى أن أمنيته الكبيرة أن يتأهل منتخبا تونس والإمارات إلى المونديال.

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