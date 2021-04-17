الوحدة يتعادل مع غوا الهندي.. والموقف يزداد صعوبة

المصدر: سيد مصطفى- دبي

سيد مصطفى- دبي

تأزم موقف الوحدة في دوري أبطال آسيا، بعد تعادله مع فريق غوا الهندي من دون أهداف، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم السبت على إستاد بانديت جواهر لال نهرو، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة للبطولة، ليصبح رصيده إلى نقطة واحدة، مقابل نقطتين للفريق الهندي.

وظهر الوحدة بصورة أقل مما كان متوقعا أن يكون عليها في الشوط الأول وتحديداً في أول 20 دقيقة، والتي كانت فيها الكرة الأقرب بين أقدام فريق غوا، على الرغم من محاولات الضغط المستمر التي قام بها فريق الوحدة لاستخلاص الكرة لكن من دون جدوى، وفي الشوط الثاني وقف حارس الفريق الهندي حائلا أمام محاولات الوحدة العديدة ومنع وصول الكرة إلى الشباك.

وكاد الظهير الأيمن عبد الله الكربي، أن يقع في المحظور، عندما أعاد كرة قصيرة إلى الحارس، كانت أقرب لمهاجم غوا ايشان بنتدادا، لكن محمد الشامسي تمكن من ابعاد الكرة بقدميه(21).

وظهر الوحدة للمرة الأولى بصورة جادة أمام مرمى الفريق الهندي، عبر ضربة رأس لعبها فارس جمعة، إثر عرضية إسماعيل مطر من ضربة ثابتة، ولكنها استقرت بين يدي الحارس سنجاه (23).

وكان أخطر تهديد للوحدة في هذا الشوط عبر تسديدة ماتافز التي لعبها من على حدود الصندوق في زاوية صعبة لكن الحارس محمد سنجاه تصدى لها بنجاح.

وفاجئ غوا الوحدة بأداء هجومي في بداية الشوط الثاني، كاد معه أن يُسجل هدف التقدم، عندما حاول أحمد راشد ابعاد كرة عرضية لعبها جورجي أورتيز، لتصل إلى براندون فيرناندز، الذي سدد كرة أرضية أبعدها القائم الأيسر نيابة عن الحارس (57).

ورد الوحدة بعدها بهجمة منظمة انتهت عند إسماعيل مطر الذي تعرض لعرقلة واضحة داخل الصندوق لكن حكم الساحة أحمد آل علي، أمر باحتساب اللعبة ضربة ركنية دون الاستجابة للمطالبة بضربة جزاء (59).

ووقف حارس غوا، سدا منيعا أمام تسديدة إسماعيل مطر والتي نفذها من ضربة ثابتة لتتحول إلى ركنية(77).

وعاد الحارس الهندي ليمنع هدف أخر قبل دقيقة واحدة من نهاية المباراة من أمام عمر خريبين، وهو في وضعية جيدة أمام المرمى.

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