قمة فاصلة على لقب دوري اليد بين سيدات النصر والجزيرة

المصدر: جوني جبور - دبي

يلتقي فريقا النصر والجزيرة، في التاسعة والنصف من مساء اليوم، بصالة نادي العين، في مواجهة ثالثة وفاصلة، على لقب بطولة الدوري العام لكرة اليد للسيدات.

وتطلب نواعم النصر الحفاظ على اللقب للعام الثالث على التوالي، فيما تسعى لاعبات الجزيرة لاستعادة اللقب الذي سبق لهن احتكاره خمسة مواسم سابقة، خلال مشوارهن في البطولة.

وتبدو حظوظ سيدات الجزيرة قوية في حسم المواجهة الفاصلة، بعد أن سبق لهن الفوز على منافساتهن النصر في لقاءي الذهاب والإياب بواقع «47-26» و«29-27»، قبل أن يتم تجريدهن من نتيجة مواجهة الذهاب التي أقيمت مارس الماضي، واعتبارهن وبقرار من لجنة المسابقات في اتحاد اليد، خاسرات بنتيجة «10-صفر»، لمخالفة الفريق لوائح التسجيل.

بدورهن، تبحث لاعبات النصر عن الاستفادة من الفرصة الذهبية التي أتيحت لهن، وحسم الفاصلة، في سيناريو مكرر للنسختين الأخيرتين من دوري السيدات، بعد تعرض نواعم «العميد» في موسمي 2018-2019 و2019-2020 لخسارة في مواجهة الذهاب، ونجاحهن في رد الاعتبار، وفرض الفاصلة بالفوز بموقعة الإياب، قبل أن يتوجن بطلات للدوري.

ويقود فريق سيدات النصر المدرب البحريني سيد رضا، فيما تتولى المدربة التونسية نسيمة ضوب القيادة الفنية لفريق الجزيرة.

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