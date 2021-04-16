الكويتي الغربللي يعزّز صفوف فريق العين لليد

المصدر: معاذ كمبال - العين

أعلنت شركة العين للألعاب الرياضية، في بيان صحافي، عن تعاقدها مع الدولي الكويتي عبدالله الغربللي (28 سنة)، على سبيل الإعارة، حتى نهاية الموسم قادماً من الكويت الكويتي، لينضم لصفوف الفريق الأول لكرة اليد، الذي يستعد لخوض كأس رئيس الدولة، التي تنطلق 20 الجاري.

ويعدّ الغربللي من أفضل اللاعبين على المستوى الكويتي والخليجي والآسيوي، بجانب حصوله على ألقاب شخصية مع منتخب بلاده وفريقه.

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