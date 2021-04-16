3 خيول إماراتية بارزة تطلب لقب كأس الوثبة في فرنسا

المصدر: باريس - الإمارات اليوم

تسعى ثلاثة من أبرز خيول الإمارات اليوم إلى الظفر بكأس الوثبة ستاليونز (بري السكب) لمسافة 1900 متر، الذي يستضيفه مضمار لاتست بوش الفرنسي، والمخصص للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فقط، وجائزته 14 ألف يورو.

وتقام سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز، بتوجيهات ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم ونشر سباقات الخيول العربية الأصيلة في أوروبا.

وينافس على اللقب «صامد» لياس لإدارة السباقات، العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بإشراف دي موريسون، وقيادة انتوني كراستوس، ولم يسبق لابن «منجز» والفرس «مها بيبي» أن شارك في السباقات من قبل.

وينافس أيضاً «قيصر» لإسطبلات الأصايل، ومقرها فرنسا، والعائدة لسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، بإشراف فرانسوا روهات، وقيادة فالنتين سيجوي، وسبق لابن «سيرافين دو بون» أن حل رابعاً في سباق مجيشان. وسيكون «خطير» لإسطبلات شادويل، بإشراف فرانسوا روهات، وقيادة الفارس ماثياس لورين، من المنافسين البارزين.

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