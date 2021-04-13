الشارقة يتخطى حاجز الـ100 نقطة في سلة الوصل

المصدر: جوني جبور - دبي

تخطى فريق كرة السلة بنادي الشارقة حاجز الـ100 نقطة، وفاز على الوصل «104-97»، أول من أمس، على صالة النصر، لحساب ثانية جولات الدور التمهيدي لمسابقة كأس نائب رئيس الدولة، خاتمة بطولات مرحلة الرجال في الموسم الحالي.

كما شهدت الجولة، ولحساب المجموعة الأولى ذاتها، فوز النصر على البطائح «99-64» على صالة الشارقة، وفي المجموعة الثانية فاز الوحدة على العين «83-70» على صالة نادي الجزيرة، فيما تغلب الظفرة على الجزيرة «81-57» في صالة بني ياس. وابتعد الشارقة بصدارة المجموعة الأولى برصيد أربع نقاط، كما عزز الظفرة صدارته المجموعة الثانية برصيد أربع نقاط.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news