«عالم دبي للرياضة» يستمر 161 يوماً في عام 2021

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن مركز دبي التجاري العالمي بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، عودة فعاليات «عالم دبي للرياضة» في نسخته الـ11، والتي تستمر حتى 22 سبتمبر 2021 وبعدد أيام يبلغ 161 يوماً.

وستقدم نسخة هذا العام مجموعة واسعة من أنشطة الرياضة واللياقة البدنية، بالإضافة إلى استضافة عدد من الأكاديميات الرياضية الرائدة، لإقامة مباريات كرة القدم وكرة السلة والكريكت والريشة الطائرة والتنس والكرة الطائرة والبادل تنس وكرة الطاولة.

وقال أمين عام مجلس دبي الرياضي سعيد حارب، في مؤتمر صحافي عقده في مجلس دبي الرياضي، بحضور نائب الرئيس التنفيذي لإدارة القاعات في مركز دبي التجاري العالمي ماهر جلفار، ومساعد الأمين العام للمجلس ناصر أمان آل رحمة: «النجاح الذي تحقق في السنوات السابقة والإقبال الكبير على المشاركة شجعنا على أن نبدأ نسخة العام 2021 من شهر أبريل والتي ستستمر إلى 22 سبتمبر، وهذه أطول فترة يقام فيها هذا الحدث السنوي، ما يؤكد ريادة دبي في دعم الرياضة باعتبارها أسلوب حياة يومية».

وأشار إلى أن «هذا الحدث سيوفر الفرصة لكل فئات المجتمع من جميع الأعمار من أكثر من 200 جنسية تعيش في دبي، لممارسة مختلف أنواع الرياضات داخل قاعات مكيفة وبإشراف مختصين، ويقدم للعالم النموذج على رؤية دبي ونهجها الراسخ في توفير نمط حياة رياضية نشيطة وتحقيق الرفاهية والسعادة للجميع، ويثبت التزامنا التام بالمساهمة بفاعلية في بناء مجتمع يتمتع بالصحة والنشاط».

من جهته، قال ماهر جلفار، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة القاعات، مركز دبي التجاري العالمي: «على مدى العقد الماضي، تمكنا في مركز دبي التجاري العالمي من خلال شراكتنا مع مجلس دبي الرياضي من تقديم أنشطة هذه الفعالية الرياضية لمجتمعنا في مكان يرحب بهم، ويتيح للجميع فرصة صقل مهاراتهم الرياضية، فضلاً عن الدور المهم الذي تلعبه هذه الفعالية كركيزة لبناء مجتمع صحي ونشط».

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