رامون دياز يطلب تعاقد النصر مع لاعب في الـ 36

المصدر: أحمد طارق Àدبي

ذكرت وسائل إعلام كولومبية، أن المدرب الأرجنتيني رامون دياز أبدى رغبته في التعاقد مع اللاعب الكولومبي تيوفيلو غوتيريز، لينضم إلى صفوف نادي النصر بداية من الموسم المقبل.

وأوضحت صحيفة «أس» في نسختها الكولومبية أنه تم التواصل بالفعل من جانب نادي النصر مع غوتيريز للتعاقد معه في يونيو المقبل.

وأضافت: «عقد غوتيريز سينتهي مع فريقه الحالي، جونيورز الكولومبي في يونيو المقبل، ويمكنه التعاقد مع النصر في صفقة انتقال حر». يُذكر أن غوتيريز سيكمل عامه الـ36 في مايو المقبل، وسبق له اللعب في أندية عدة أبرزها ريفير بليت وروساريو في الأرجنتين، وكروز أزول المكسيكي، بينما لعب في أوروبا مع كل من سبورتينغ لشبونة البرتغالي وطرابزون التركي.

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