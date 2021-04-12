شباب الأهلي يستبعد «عموري» وأحمد خليل من القائمة الآسيوية

المصدر: أحمد طارق - دبي

أعلنت شركة شباب الأهلي لكرة القدم عن القائمة النهائية لـ «فرسان دبي» التي ستخوض دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال آسيا، والتي شهدت استبعاد النجمين أحمد خليل وعمر عبدالرحمن.

وذكرت الشركة على حسابها الرسمي في «تويتر» أن القائمة ستضم 28 لاعباً هم: ماجد ناصر، حسن حمزة، جمال إسماعيل، حمدان الكمالي، وليد عباس، محمد مرزوق، عبد العزيز هيكل، سالمين خميس، يوسف جابر، محمد جابر، سعود عبد الرزاق، سعيد أحمد، عبد العزيز صنقور، يحيى الغساني، أحمد جميل، عبدالله عبد الرحمن، راشد سهيل، عبد الله النقبي، مروان فهد، حارب سهيل، عيد خميس، ماجد حسن، أحمد العطاس، محمد جمعة، كارلوس ادواردو، كارتابيا، ايغور خيسوس وجلال الدين ماشاربيوف.

وغادرت بعثة شباب الأهلي دبي، اليوم الاثنين، متوجهة إلى الرياض على متن طائرة خاصة، إذ يلعب «فرسان دبي» في المجموعة الأولى التي تضم كل من الهلال السعودي وأجمك الأوزبكي واستقلال دوشنبه الطاجيكي.

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