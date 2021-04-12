شباب الأهلي يتوجّه إلى الرياض بطائرة خاصة

المصدر: أحمد طارق ■ دبي

أكد مصدر في نادي شباب الأهلي أن الفريق الأول لكرة القدم بـ«فرسان دبي» سيتوجه إلى الرياض بطائرة خاصة، لخوض منافسات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا، إذ يبدأ الفريق مشواره بمواجهة استقلال دوشنبه الطاجيكي، الخميس المقبل.

وقال لـ«الإمارات اليوم» إنه في حال اكتمال الإجراءات الخاصة بالسفر ستتوجه بعثة شباب الأهلي إلى الرياض اليوم أو غداً على أقصى تقدير، مشيراً إلى جاهزية جميع اللاعبين وارتفاع الروح المعنوية لدى الفريق، عقب الفوز على النصر وتتويج «فرسان دبي» بلقب كأس الخليج العربي.

وأوضح أنه لا يوجد أي تغييرات في قائمة الفريق التي تم الإعلان عنها، بعدما تعافى الأرجنتيني، فيدريكو كارتابيا، من الإصابة التي تعرض لها في الفترة الماضية، والاطمئنان على جاهزيته بمشاركته في نهائي كأس الخليج العربي، مبيناً أن قائمة اللاعبين تضم 30 لاعباً، هم: ماجد ناصر، حسن حمزة، جمال إسماعيل، حمدان الكمالي، سالمين خميس، محمد مرزوق، يوسف جابر، وليد عباس، محمد جابر، عبدالعزيز هيكل، سعود عبدالرزاق، سعيد أحمد، عبدالعزيز صنقور، يحيى الغساني، أحمد جميل، عبدالله عبدالرحمن، راشد سهيل، عبدالله النقبي، مروان فهد، حارب عبدالله، وارب سهيل، عيد خميس، ماجد حسن، عمر عبدالرحمن، أحمد خليل، أحمد العطاس، ومحمد جمعة، بالإضافة إلى الأجانب الأربعة: كارلوس إدواردو، فيدريكو كارتابيا، وإيغور خيسوس، وجلال الدين ماشاريبوف.

يذكر أن شباب الأهلي يلعب في المجموعة الأولى التي تضم الهلال السعودي واستقلال دوشنبه الطاجيكي وأجمك الأوزبكي، الذي أكمل فرق المجموعة بعدما تغلب على الغرافة القطري في الدور التمهيدي.

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