الوحدة يصل الهند.. ويفتح ملف بيرسيبوليس

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

وصلت في ساعة متأخرة، من مساء أول من أمس، بعثة فريق الوحدة المشاركة في دوري أبطال آسيا إلى مطار غوا الدولي في الهند، استعداداً لخوض منافسات المجموعة الخامسة من البطولة، التي تبدأ بعد غد وتستمر حتى 29 الجاري.

وقال الوحدة على حسابه الرسمي: «كان في استقبال البعثة القنصل العام لدولة الإمارات في الهند، عبدالله المرزوقي، الذي التقى أفراد البعثة الإدارية واللاعبين، مثنياً على جهودهم لبلوغ مرحلة دوري المجموعات عقب الفوز على الزوراء العراقي بنتيجة 2-1».

وأضاف: «بدأ الوحدة بعد ساعات من الوصول إلى الهند التحضير للقاء الافتتاحي أمام بيرسيبوليس الإيراني، إذ أدى الفريق مراناً في أحد الملاعب بمدينة غوا، وتركز على الجوانب البدنية وتدريبات تخص طريقة اللعب، التي سيخوض بها العنابي لقاء الفريق الإيراني».

كما حرص مدرب الوحدة، الهولندي تين كات، على دراسة فريق بيرسيبوليس، من خلال مشاهدة مجموعة من المباريات الخاصة به في الدوري المحلي، للوقوف على أبرز مواطن القوة والضعف. وتأكد بشكل نهائي عدم مشاركة الظهير الأيمن، محمد برغش، في اللقاء الافتتاحي للمجموعة الخامسة من دوري أبطال آسيا، إذ مازالت الجهود تتواصل لسرعة تماثله للشفاء.

أصيب برغش في مباراة الزوراء العراقي بالملحق الآسيوي ولم يستطع إكمال المباراة.

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