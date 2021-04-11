النصر يخوض تحدي الظفرة في نهائي دوري الصالات

المصدر: محمد فاضل ■ دبي

يسدل الستار، مساء اليوم، على موسم كرة قدم الصالات، بإقامة مباراة الإياب في نهائي بطولة الدوري، عند الساعة السابعة والنصف، بين فريقَي النصر وضيفه الظفرة، ويتطلع العميد إلى تعويض خسارة مباراة الذهاب بهدفين نظيفين، التي أقيمت بقاعة بينونة في الظفرة، الخميس الماضي، ويحتاج الظفرة إلى الفوز بأي نتيجة أو التعادل أو الخسارة بفارق هدف واحد، لنيل درع الدوري، بينما يحتاج النصر إلى الفوز بفارق أكثر من ثلاثة أهداف، بينما سيقود فوز العميد بفارق هدفين إلى الذهاب للأشواط الإضافية وضربات الترجيح، وسينال الفائز بدرع البطولة جائزة نقدية تبلغ 200 ألف درهم.

وكان النصر قد تأهل لنهائي الدوري بعد فوزه على شباب الأهلي ذهاباً وإياباً بمجموع المباراتين 7-4، بينما صعد الظفرة بعد أن تغلب على البطائح بركلات الترجيح 4-3، حيث انتهت نتيجتا مباراتَي الذهاب والإياب 7-7.

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