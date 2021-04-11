النصر يدشن حملة الدفاع عن كأس السلة بلقاء البطائح

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

يدشن فريق النصر لكرة السلة، في السابعة من مساء اليوم، حملة الدفاع عن لقبه في النسختين الأخيرتين من مسابقة كأس نائب رئيس الدولة، إذ يلتقي البطائح، على صالة الشارقة، لحساب الجولة الثانية من الدور التمهيدي، وتسبق هذه المباراة لقاء الشارقة والوصل على صالة النصر في الخامسة عصراً، كما تقام في السابعة مباراتا المجموعة الثانية، تجمع الأولى الوحدة والعين على صالة الجزيرة، فيما يلتقي الظفرة والجزيرة على صالة بني ياس.

ويبحث النصر في بطولة «الكأس» عن استعادة هوية «العميد» والفوز بآخر البطولات المتاحة للموسم الحالي، بعد أن ذهب لقبا بطولتي الدوري ومسابقة كأس رئيس الدولة، لصالح شباب الأهلي والشارقة، كما يمثل لقاء اليوم بمثابة رد اعتبار للنصر الذي فقد مارس الماضي فرصة انتزاع آخر عتبات منصات تتويج الدوري، بالخسارة أمام البطائح «89-94» في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وعلى الطرف الأخر، يطلب البطائح تعويض خسارته في افتتاحية الكأس الخميس الماضي أمام الشارقة «76-97».

وبشعار التعويض أيضاً، يدرك الوصل أهمية الفوز على الشارقة، خصوصاً أن الإمبراطور استهل مشواره في الجولة الأولى بالخسارة أمام شباب الأهلي بنتيجة «91-101».

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