«كاسكيديان» يهدي «غودولفين» لقب «دونكاستر مايل» الأسترالي

المصدر: جوني جبور ■ دبي

أهدى الجواد «كاسكيديان» شعار «غودولفين» الفوز بلقب سباق «دونكاستر مايل» المخصص لخيول «جروب1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، الذي أقيم أمس على مضمار «راندويك» الأسترالي.

كما منح فوز «كاسكيديان» الفارسة جيمي كاه، شرف أول فتاة تسجل فوزاً في سباق «جروب1» بشعار «غودولفين»، خصوصاً عقب نجاح الفارسة كاه في قيادة الجواد البالغ من العمر ست سنوات، إلى قطع مسافة الشوط الذي جرى لمسافة 1600 متر عشبي، بزمن بلغ دقيقة و36 ثانية و36 جزءاً من الثانية، بفارق الرأس القصير عن الجواد النيوزيلندي «إيس باث» المملوك لـ«دي جي وجي آي ماك غراث» بإشراف المدرب براد ويلوب، الذي تولى قيادته الفارس جاي فورد للحلول بالمركز الثاني.

وأشاد مدرب «غودولفين» جيمس كمنغز، بأداء الفارسة كاه الذي قاده الفوز مع «كاسكيديان» إلى تعزيز صدارتها لبطولة الفرسان في ملبورن مع بقاء ثلاثة أشهر على نهاية الموسم، وقال كمنغز في تصريحات صحافية: «قدمت أداءً رائعاً مع (كاسكيديان) الذي أكد مجدداً موهبته، ونجح في انتزاع الفوز».

وأوضح: «كانت كاه حريصة للغاية على اغتنام الفرصة الممنوحة في قيادة (كاسكيديان)، وكانت لديها الخطة الصحيحة، خصوصاً أن تركيزها في السباق جاء متماشياً مع طموحاتنا في حصد اللقب».

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