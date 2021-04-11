5 أرقام استثنائية تُدخل البهجة على شباب الأهلي بعد الفوز بالكأس

المصدر: أحمد طارق ■ دبي

حقق شباب الأهلي إنجازاً كبيراً بعدما تُوّج بلقب كأس الخليج العربي، أول من أمس، إثر تغلبه على النصر بركلات الترجيح 5-4 على استاد الشارقة، عقب انتهاء المباراة بتعادل الفريقين دون أهداف، وحقق شباب الأهلي مكاسب عدة، قبل أن يبدأ مشواره في أبطال آسيا، الخميس المقبل، حيث يلعب في المجموعة الأولى بجانب، الهلال السعودي، وأجمك الأوزبكي، واستقلال دوشنبيه الطاجيكي.

وأدخلت خمسة أرقام استثنائية البهجة على «فرسان دبي»، أبرزها أنه عزز رقمه كأكثر الأندية تتويجاً باللقب برصيد خمسة ألقاب، مبتعداً عن أقرب ملاحقيه النصر والوحدة، برصيد لقبين لكل منهما.

أما الرقم الثاني فيرتبط بالمدرب مهدي علي، الذي سجل اسمه في تاريخ المسابقة، بعدما بات أول مدرب مواطن يحقق لقب الكأس، بينما ستكون أمامه فرصة تاريخية لتحقيق رقم قياسي، بعدما أكمل الفريق 21 مباراة متتالية دون خسارة في جميع البطولات، ليقترب من الرقم القياسي الذي يحمله المدربون: التشيكي ميلان ماتشالا، والبولندي يورك، والروماني أولاريو كوزمين، بعدم الخسارة في 23 مباراة متتالية.

وواصل مهدي تحقيق الأرقام الاستثنائية بعدما بات ثاني مدرب مواطن يحقق بطولتين، متساوياً مع المدرب عبدالعزيز العنبري، الذي فاز بلقبي دوري الخليج العربي، وكأس الخليج العربي مع الشارقة، بينما يمتلك «المهندس» فرصة تحقيق اللقب الثالث في الموسم الحالي، عندما يلعب شباب الأهلي مع النصر في نهائي كأس رئيس الدولة، في 16 مايو المقبل.

أما خامس الأرقام فهو أن شباب الأهلي أكد تفوقه في الموسم الحالي بكونه الوحيد الذي حقق لقبين، وهو ما لن يتمكن أي فريق من تحقيقه، بعدما بات سباق الفوز بلقب الدوري يقتصر على الجزيرة وبني ياس، بينما يمتلك «فرسان دبي» فرصة الفوز باللقب الثالث، في حال تتويجه بكأس رئيس الدولة، إلى جانب كأس السوبر وكأس الخليج العربي.

وقال مهدي علي في المؤتمر الصحافي إن «فرسان دبي» استحق اللقب، مشيراً إلى أن الفوز باللقب الثاني للفريق بالموسم الحالي يعد دفعة معنوية قوية، قبل خوض دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

وأوضح أن «التتويج بكأس الخليج العربي ثمرة جهد وعمل مكثف قمنا بهما خلال الموسم الجاري، وتخطينا من خلالهما صعوبات كثيرة، أبرزها جدول المباريات المضغوط».

وأضاف: «هناك فترات طويلة لم نحصل خلالها على أي راحة حتى نستطيع التعامل مع عدد كبير من المباريات المفروض علينا خوضها، وحتى الآن أنهينا بطولة، ونفكر في أبطال آسيا بعد أيام قليلة».

وعن أداء لاعبي شباب الأهلي أمام النصر، قال: «قدمنا الأداء الأفضل، وحتى عندما طُرد لاعبنا محمد مرزوق، قبل 10 دقائق من نهاية المباراة، ظلت الأفضلية لنا، وسعداء بأننا حققنا الفوز بالكأس الثانية لنا هذا الموسم».

الأرقام الخمسة

1- شباب الأهلي الأكثر تتويجاً بلقب كأس الخليج العربي.

2- مهدي علي أول مدرب مواطن يحقق لقب المسابقة.

3- أكمل مهدي 21 مباراة مع شباب الأهلي دون خسارة.

4- حقق شباب الأهلي لقبه الثاني في الموسم الحالي.

5- مهدي علي ثاني مدرب مواطن يحقق بطولتين.

عبدالمجيد: ارتباط مهدي بالنادي أكبر من العقود والأمور المالية

قال عضو مجلس إدارة شركة شباب الأهلي، عبدالمجيد حسين، إن «ارتباط مهدي علي بالفريق أكبر من العقود أو الأمور المالية»، لافتاً إلى أن النادي أعلن منذ بداية التعاقد مع «المهندس» أنه مستمر حتى نهاية الموسم المقبل.

وتابع في تصريحات صحافية: «مهدي والجهاز الفني واللاعبون يمنحوننا الحافز للمنافسة على جميع البطولات، وعقد مهدي أبديّ مع النادي، باعتباره من أبنائه، وبداعي العمل الاحترافي يتم عمل عقود بين شباب الأهلي ومهدي».

واعتبر أن اللقب كان من أهداف الفريق منذ بداية الموسم، وشدّد على أن شباب الأهلي يضع نصب عينه المنافسة أيضاً في بطولة دوري أبطال آسيا.

وبخصوص توقيت عودة عمر عبدالرحمن، قال: «عموري واجه ظروفاً صعبة في الفترة الماضية، بداعي العمليات الجراحية التي أجراها، لذلك لا يوجد أي استعجال في عودته، ونتمنى أن يكون جاهزاً للعب في المباريات المتبقية من الدوري».

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