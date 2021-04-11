راشد بن حميد: دعم الحَكَم الإماراتي أولوية دائمة.. والاستعانة بالحكام الأجانب فكرة مطروحة

المصدر: أحمد طارق ■ دبي

أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد الكرة، أن «الاستعانة بحكام أجانب لإدارة بعض المباريات، تعد فكرة مطروحة للتطبيق من جانب اتحاد الكرة، مشدداً على أن الهدف الأساسي هو تطوير الحكام الإماراتيين».

وقال في تصريحات صحافية، عقب تتويج شباب الأهلي بلقب كأس الخليج العربي، أول من أمس: «ندعم الحَكَم الإماراتي، وهو على رأس أولوية اتحاد الكرة، وسنظل نوفر لهم سبل الدعم كافة، من معسكرات ودورات، بهدف وصوله إلى العالمية، ووصلتنا بعض انتقادات الأندية لحالات تحكيمية ولها الحق فيها، لكن لدينا خطة للاستعانة بالاتحاد الدولي للارتقاء بمستوى الحكام».

وأشاد بالمستوى الفني لنهائي كأس الخليج العربي، وقال: «تأهل شباب الأهلي والنصر إلى النهائي، للمرة الثانية على التوالي، دليل على العمل الكبير الذي تقوم به إدارة كل نادٍ، ورابطة المحترفين قامت بجهد كبير، مع الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news