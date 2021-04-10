قائد العين يكشف سبب الخسارة الثقيلة في البطولة الآسيوية

المصدر: معاذ كمبال- العين

اعترف قائد فريق العين، مهند العنزي، بأنهم لم يؤدوا المستوى المتوقع منهم في المباراة التي خسروها برباعية نظيفة أمام فولاد الإيراني في الدور التمهيدي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وقال في تصريحات صحافية لقناة أبوظبي الرياضية عقب نهاية اللقاء الذي أقيم مساء اليوم: "لم نكن في مستوانا ولم نقدم المستوى المتوقع منا، كنا نفتقد التركيز".

وودع "الزعيم" مسابقة دوري أبطال آسيا من الدور التمهيدي لأول مرة في تاريخه.

وأضاف: "الفريق لا يمر بمستوى جيد بسبب الإصابات إلى جانب عدم تقديم بعض اللاعبين المستوى المتوقع منهم، صحيح أن البطولة الآسيوية هي المفضلة لدى العين لكن الفريق مطالب بأن يظهر بشكل قوي في كل البطولات".

وتابع: "نأمل أن نظهر في الموسم المقبل بشكل أفضل".

وحول ما إذا كان خط دفاع الفريق يتحمل مسؤولية الخسارة الثقيلة، قال قلب دفاع العين: "الهدف الأول الذي دخل شباكنا افقدتنا التركيز وأثر علينا، كم ذكرت يجب علينا مراجعة أنفسنا".

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