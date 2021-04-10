راية «النصر» ترفرف على منصة كأس الدراجات

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

فاز فريق النصر بكأس رئيس الدولة للدراجات الهوائية، آخر سباقات اتحاد الدراجات المحلية للموسم الرياضي الحالي، وذلك خلال السباق الذي أقيم في ميدان القدرة بسيح السلم لمسافة 80 كلم، وأقيم برعاية شركة الاتصالات «دو».

وجاء في المركز الثاني فريق شباب الأهلي، وحل فريق أبوظبي للدراجات ثالثاً.

وفي منافسات فرق الهواة المواطنين، حل فريق «ترك أم 7» في المركز الأول، وجاء فريق تورك في المركز الثاني، ثم فريق الشعفار جميرا في المركز الثالث.

أما في منافسات الفردي للأندية، فتوج دراج فريق نادي شباب الأهلي جريجا بول بالمركز الأول، تلاه دراج النصر الكسندر هولوفاس ثانياً، ثم دراج نادي أبوظبي الكسندر بيولشين في المركز الثالث.

من جهته، أشاد رئيس اتحاد الدراجات، منصور بوعصيبة، بمستوى المنافسة والسباق الكبير الذي شارك فيه أندية الدراجات وفرق الهواة المواطنين. وقال في تصريحات صحافية، إن «السباق يعتبر مسك ختام للموسم الرياضي الذي شهد طفرة على مستوى السباقات المحلية للمرة الأولى».

وتوج بوعصيبة أبطال الكأس، ورافقه حشد كبير من رموز لعبة الدراجات وممثلي الجهات الداعمة.

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