الوحدة يسافر إلى الهند بطائرة خاصة.. وغموض حول موقف برغش

المصدر: سيد مصطفى - أبوظبي

تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم في الوحدة، مساء اليوم، مطار أبوظبي في طريقها إلى مدينة جوا الهندية، على متن طائرة خاصة لخوض منافسات المجموعة الخامسة من أبطال آسيا، والتي تستضيفها الهند من 14 حتى 29 الجاري، بمشاركة أندية بيروزي الإيراني، والريان القطري، وجوا الهندي المستضيف.

ويترأس البعثة عضو مجلس إدارة الوحدة عامر الصيعري، بالإضافة إلى 26 لاعباً فضل الجهاز الفني تأجيل الإعلان عنهم حتى انتهاء مران الفريق الذي جرى أمس لتحديد موقف الظهير الأيمن محمد برغش، الذي أصيب في مباراة الزوراء العراقي بالملحق الآسيوي ولم يستطع إكمال المباراة.

وكانت الجهود التي بذلها الوحدة بالتنسيق مع اتحاد الكرة قد نجحت في إجراء تعديلات على مواعيد إقامة مباريات العنابي لتقام عقب الإفطار، بدلاً من موعدها السابق في الساعة الـ6:30، بحسب بيان صحافي للاتحاد.

ووجّه مسؤولو الوحدة الشكر إلى الاتحاد الآسيوي واتحاد الكرة على تفهم وجهة نظر النادي بتعديل مواعيد المباريات بما يتناسب مع ظروف الصيام. ويستهل الوحدة مبارياته بلقاء بيروزي الأربعاء المقبل على استاد بانديت جواهر لال نهرو، ثم جوا 17 الجاري على الملعب ذاته، ويواجه الريان في جولتين متتاليتين يومي 20 و23 الجاري، بعدها يلتقي بيروزي في يوم 26، ويختتم مبارياته أمام جوا 29 الجاري. وأفضل مشاركات الوحدة بلوغ نصف نهائي 2007، وربع نهائي 2004. وفي جانب آخر، تقدم النادي بواجب العزاء والمواساة للاعب الفريق الأول راشد الكتبي في وفاة والده، أول من أمس.

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