العروبة على بعد نقطة من الصعود لدوري الخليج العربي

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

فاز العروبة على مضيفه مصفوت 3-2، أمس، في الجولة 19 من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، ليرفع رصيده إلى 40 نقطة، ويصبح على بعد نقطة واحدة من التأهل الرسمي لدوري الخليج العربي.

وسجل للعروبة، البرازيلي رودريغو (53)، وسالم راشد (85)، والمغربي فتحي ساخي (90+5)، فيما أحرز لمصفوت البرازيلي غارديل (56) وسعود فرج (66).

واستفاد العروبة من خسارة صاحب المركز الثالث البطائح أمام دبا الفجيرة بهدفين نظيفين ليتجمد رصيد البطائح عند 34 نقطة، ما أدى الى اتساع فارق النقاط بين الأول والثالث الى ست نقاط قبل جولتين من ختام الموسم، وأصبح رصيد دبا الفجيرة 31 نقطة.

وسجل للنواخذة البرازيلي ادواردو (4) وناشد عبدالقادر (45).

وتعادل التعاون مع الإمارات 2-2، وسجل للصقور الأردني ياسين البخيت (11) والبرازيلي ديغو دا سيلفا (74)، بينما سجل للتعاون البرازيلي جيلسون (50) ومواطنه فيليب فيدليس (87)، ليصبح رصيد الإمارات 37 نقطة في المركز الثاني، وبات بحاجة إلى أربع نقاط لحسم الصعود رسمياً.

وتمكن الذيد من تحقيق أول فوز له في الموسم الحالي بعد فوزه على العربي بثلاثية نظيفة، سجلها الإسباني الجنسية الفنزويلي الأصل جيفرين سواريز (25)، وسجل العاجي إيريك كاسي هدفين (58 و64)، ليصبح رصيد الذيد خمس نقاط في المركز الأخير، بينما تجمد رصيد العربي عند 25 نقطة خامساً، وتعادل مسافي مع الحمرية بهدفين لكل منهما، إذ سجل لمسافي المصري حسام لطفي (3) وعبيد راشد (72) وسجل للحمرية طلال عبدالله (33) والبرازيلي بيريرا (58)، وأصبح رصيد الحمرية 23 نقطة سادساً، ومسافي 16 نقطة في المركز التاسع.

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