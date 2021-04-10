«الشارقة لرياضة المرأة» يتوّج بلقب بطولة «السلة 3x3»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أحرز فريق الشارقة لرياضة المرأة (ب) لقب النسخة الأولى لبطولة «السلة 3x3» للسيدات. وتوجت الفرق الفائزة، مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، ندى عسكر النقبي، بحضور سالم المطوع أمين عام اتحاد السلة، وسالم النقبي رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان، وعدد من الشخصيات. وجرت البطولة على شاطئ خورفكان، بمشاركة 14 فريقاً.

وحل ثانياً، فريق الشارقة لرياضة المرأة (أ)، وفرع الشرقية ضمن نفس الفريق في المركز الثالث.

وقالت النقبي في تصريح صحافي: «النسخة الأولى من بطولة3x3 في مدينة خورفكان أكدت نجاح الفكرة والهدف الذي قمنا بإقامة البطولة من أجله، وشاهدنا منافسات ومستويات جيدة للغاية من جميع اللاعبات». وأضافت: «مؤسسة الشارقة ستكون جاهزة لكل التحديات في الفترة المقبلة من أجل القيام بدورها الرياضي والمجتمعي في الوقت نفسه، وأن مثل هذه البطولات دافع كبير لمزيد من الممارسين، واكتساب خبرات للاعبات يمكن الاستفادة منها في المستقبل بما يسهم في الارتقاء وتطوّر مستوى اللعبة.

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