الوحدة ضيفاً على الجزيرة في دوري اليد

المصدر: جوني جبور- دبي

يحل فريق الوحدة لكرة اليد في الساعة الخامسة والنصف، عصر اليوم، ضيفاً على الجزيرة، في افتتاح الجولة 21 قبل الختامية في بطولة الدوري. وتستكمل الجولة، غداً، بأربع مباريات، حيث يستضيف بني ياس الوصل، ومليحة مع الشارقة، والظفرة مع شباب الأهلي، قبل أن يسدل الستار بلقاء دبا الحصن ومضيفه العين. ويدخل الجزيرة مباراته بطموح مواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية، وتعزيز مركزه السادس ببلوغ النقطة 43، فيما يسعى الوحدة لتحقيق فوزٍ يضمن له فض شراكته على صعيد المركز التاسع مع بني ياس، والارتقاء إلى النقطة 28.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news