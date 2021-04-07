الوحدة يقدم أجمل هدية لنجمه اسماعيل مطر في يوم ميلاده

المصدر: سيد مصطفى - أبو ظبي

قدم الوحدة، أجمل هدية لنجمه وقائده، إسماعيل مطر، الذي يحتفل اليوم بيوم ميلاده الـ38، ببلوغه مرحلة دوري المجموعات لبطولة آسيا بعد تغلبه على الزوراء العراقي 2/1 في المباراة التي جمعتهما، الأربعاء، على استاد آل نهيان بالعاصمة أبوظبي، في الملحق القاري.

وقلب الوحدة الطاولة على ضيفه الذي تقدم عن طريق القائد علاء عبد الزهرة "46"، إذ أدرك التعادل بواسطة السوري عمر خريبين "62"، ثم أضاف خليل إبراهيم هدف الفوز "77".

وظهر إسماعيل مطر، في مباراة الزوراء في أفضل مستوياته وشكلت عودته قوة كبيرة للفريق بعد أن ظهر تأثيره غيابه على أداء الفريق في مباراة اتحاد كلباء بالدوري والتي خسرها الفريق بهدف دون رد.

وأعرب إسماعيل مطر عن سعادته بتأهل فريقه لمرحلة دوري المجموعات للبطولة الآسيوية، مشدداً على أن هذا التأهل يعد أجمل فرحة في يوم ميلاده.

وقال مطر في تصريحات تلفزيونية بعد المباراة: "لا أتصور أنني لعبت مباريات رسمية من قبل في يوم ميلادي، ولهذا كانت فرحتي بالتأهل كبيرة ومنحتني سعادة إضافية بهذا الانتصار الذي اسعد كافة الوحداوية".

وأضاف: "بالفعل كانت مباراة بالغة الصعوبة لأننا نواجه فريقاً قوياً ومتمرساً على المباريات الصعبة، واستطاع أن يباغتنا بهدف التقدم في وقت مبكر من الشوط الثاني وذلك قبل أن نُلملم أوراقنا".

وتابع: "يُحسب للاعبي الوحدة ردت الفعل القوية بعد تقدم الضيوف وتماسكهم ومثل هذه المباريات تُلعب على التفاصيل الدقيقة وعلى الثبات الانفعالي طوال الدقائق الـ90، وفي النهاية خرجنا بالنتيجة التي نريدها وطموحنا القادم أن نقدم أفضل المستويات في دوري أبطال آسيا".

وبتلك النتيجة ينضم الوحدة إلى المجموعة الخامسة التي تستضيفها الهند في الفترة من 14 وحتى 30 أبريل الجاري بمشاركة أندية بيرسبوليس الإيراني والريان القطري وجوا الهندي.

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