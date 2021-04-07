تدريب النصر وشباب الأهلي على ملعب الشارقة غداً

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

عقدت رابطة المحترفين، أمس، الاجتماع التنسيقي الفني لمباراة نهائي كأس الخليج العربي (كأس الخمسين) التي تجمع فريقي شباب الأهلي والنصر في 7:05 مساء بعد غد الجمعة على استاد نادي الشارقة.

وتقرر أن يقام التدريب الرسمي للفريقين على استاد المباراة مساء غد لمدة ساعة كاملة لكل فريق، حيث تبدأ الحصة التدريبية لفريق النصر في السادسة مساءً، يليها شباب الأهلي في السابعة والربع، واتفق الفريقان على أن يكون التدريب مغلقاً باستثناء أول ربع ساعة المخصصة لوسائل الإعلام. كما تقرر في الاجتماع الذي ترأسه وليد الحوسني المدير التنفيذي للرابطة أن يرتدي شباب الأهلي الأحمر كاملاً، بينما سيلعب النصر بالطقم الأزرق. ولن يشهد النهائي احتساب أي أشواط إضافية وذلك حسب المادة 15 من لائحة المسابقة التي تنص في حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل على الاحتكام إلى ركلات الترجيح.

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