تأهل النصر والظفرة لنهائي دوري الصالات

المصدر:
  • محمد فاضل - الشارقة
التاريخ:

تأهل فريقا النصر والظفرة لخوض نهائي دوري كرة قدم الصالات، بعد فوز النصر على شباب الأهلي في مباراة الإياب (4-1) ليتأهل بمجموع المباراتين (7-4)، بعد أن تعادلا في الذهاب (3-3)، وصعد الظفرة للنهائي بعد أن تغلب على البطائح بفارق ضربات الجزاء الترجيحية (4-3)، حيث انتهت نتيجتا مباراتَي الذهاب والإياب (7-7)، بعد أن فاز في الإياب (7-4)، بينما فاز في الذهاب (صفر-3)، وسيقام النهائي من مباراتين أيضاً، حيث يلتقيان غداً في الذهاب، على أن تكون مباراة الإياب وختام الموسم يوم السبت المقبل.

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