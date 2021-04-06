شباب الأهلي يظهر باللون الأحمر والنصر بالأزرق في نهائي "كأس الخمسين"

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

عقدت رابطة المحترفين الإماراتية ظهر اليوم الثلاثاء الاجتماع التنسيقي الفني لمباراة نهائي كأس الخليج العربي (كأس الخمسين) التي تجمع فريقي شباب الأهلي والنصر في 7:05 مساء الجمعة 9 أبريل على استاد نادي الشارقة.

وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على أن يكون فريق شباب الأهلي على يسار المنصة باعتباره الفائز من الدور قبل النهائي الأول وفريق النصر على يمين المنصة باعتباره الفريق الفائز من الدور قبل النهائي الثاني وفقا لنظام لائحة البطولة.

ويرتدي فريق شباب الأهلي الأحمر كاملاً، بينما سيلعب النصر بالطقم الأزرق كاملاً.

ولن يشهد النهائي احتساب أي أشواط اضافية وذلك حسب المادة 15 من لائحة مسابقة كأس الخليج العربي، والتي تنص في حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل، بالاحتكام إلى ركلات الترجيح.

وتزامنا مع حملة "كأس الخمسين"، فقد تقرر أن يقام المؤتمر الصحافي التقديمي للمباراة، في متحف الاتحاد بإمارة دبي عصر الأربعاء 7 أبريل حيث ينطلق مؤتمر نادي شباب الأهلي في 3:00 عصرا، يليه المؤتمر الخاص بنادي النصر في 3:30 عصرا، ويحضره المدير الفني للفريق ولاعب أساسي.

ترأس الاجتماع الفني وليد الحوسني المدير التنفيذي لرابطة المحترفين وحضره ممثلو ناديي شباب الأهلي والنصر، ممثل شرطة الشارقة، شركة الأمن الخاصة، ممثل لجنة الحكام، فريق العمل من مختلف الإدارات المعنية بالرابطة ونادي الشارقة.

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