الشارقة يدشّن اليوم تحضيراته لـ «أبطال آسيا»

المصدر: منصور السندي - الشارقة

يدشن فريق الشارقة، اليوم، استعداده لمباريات المجموعة الثانية من دوري أبطال آسيا للأندية التي يستضيفها النادي خلال الفترة من 14 إلى 30 الجاري.

واستعاد الشارقة، أخيراً، خدمات لاعبين مؤثرين، مثل خالد الظنحاني والحسن صالح والبرازيلي لوان بيريرا، على الرغم من فقدانه لاعبين مهمين، مثل المهاجم البرازيلي ويلتون سواريز بداعي المرض، وماجد سرور للإصابة، بعدما خضع أخيراً لعملية ترميم في الرباط الصليبي.

وأكد المشرف على الفريق الأول، أحمد مبارك، لـ«الإمارات اليوم»: «الشارقة استفاد كثيراً من مباراة بني ياس الأخيرة في إطار تحضيراته أيضاً للبطولة الآسيوية، خصوصاً بعد عودة بعض اللاعبين، مثل خالد الظنحاني والحسن صالح ولوان بيريرا».

وأضاف «اكتمال صفوف الفريق يعطي أريحية أكبر للجهاز الفني في اختياراته، وفي وضع أسلوب اللعب وتكتيك المباريات مع وفرة في اللاعبين، سواء كانوا أساسيين أو احتياط، وهذا شيء طيب بالنسبة للفريق».

وكان الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني، عبدالعزيز العنبري، منح اللاعبين راحة قصيرة لمدة 48 ساعة عقب مباراة الفريق الأخيرة أمام بني ياس، التي انتهت بالتعادل 1-1 ضمن الجولة 23 لدوري الخليج العربي.

ويلعب الشارقة ضمن المجموعة الثانية التي تضم إلى جانبه فرق تراكتور الإيراني، وباختاكور الأوزبكي، والفريق المتأهل من التصفيات إما الوحدة السعودي أو القوة الجوية العراقي. وعدّ أحمد مبارك البطولة الآسيوية فرصة جيدة للاعبي الشارقة، خصوصاً على صعيد السيرة الذاتية لكل لاعب، لأن يقدم مستوى طيباً، مشدداً على أن البطولة الآسيوية تختلف عن بطولة الدوري.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news