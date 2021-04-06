سباق الدرّاجات الهوائية في دورة ند الشبا يستمر 3 أيام

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

مدّدت اللجنة المنظمة لدورة ند الشبا الرياضية، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي خلال شهر رمضان المبارك، إقامة منافسات بطولة الدراجات الهوائية لمسافة 75 كيلومتراً، لتجري على ثلاثة أيام في الفترة من 22 إلى 24 من الشهر الجاري، نظراً للإقبال الكبير على المشاركة في هذا الحدث كما تم تمديد فترة تنظيم سباق الجري ليُقام على يومين إذ يقام سباق 10 كيلومترات يوم 28 أبريل، فيما يقام سباق خمسة كيلومترات يوم 29.

وقال بيان صادر عن اللجنة المنظمة، إن مجلس دبي الرياضي سيخصص خيمة في نادي الوصل للفحص المجاني للمشاركين في سباق الدراجات الهوائية يومي 20 و21 ما بين الساعة 11 صباحاً حتى الخامسة مساء، وللمشاركين في سباق الجري يومي 26 و27 من الساعة 11 صباحاً حتى الخامسة مساء.

وتتضمن بطولة الدرّاجات الهوائية خمس فئات يسمح بالمشاركة فيها لجميع الهواة والمحترفين من المواطنين والمقيمين من عمر 18 سنة فما فوق.

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