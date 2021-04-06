الخيال يستعيد فرحة عمرها 11 عاماً في نهائي كأس السلة

المصدر: جوني جبور - خورفكان

كشف مشرف كرة السلة في الشارقة، عدنان الخيال، عن أن تتويج «الملك» أول من أمس، بلقبه التاسع في كأس رئيس الدولة، عقب الفوز في النهائي على شباب الأهلي «81-79»، أعاد له فرحة عاشها كلاعبٍ مع الفريق حين رفع الكأس للمرة الأخيرة في نسخة 2010.

وقال الخيال لـ«الإمارات اليوم»، إنه «رغم تشارك الفرحة ذاتها بالفوز بلقب الكأس الغالية على قلوب جميع الإماراتيين، إلا أن حصدها كإداري جاء أصعب بكثير من تلك التي توجنا بها للمرة الأخيرة في 2010، حين كنت لاعباً في صفوف الفريق تحت قيادة المدرب الحالي نفسه عبدالحميد إبراهيم».

وأوضح «العمل على الجانب الإداري يحتاج الكثير من الصبر، في كيفية التعامل مع اللاعبين خصوصاً على الجانب النفسي، كوننا خسرنا لقب الدوري قبل 23 يوماً أمام شباب الأهلي الفريق القوي سواء بلاعبيه الدوليين من المواطنين أو المحترفين الأجانب، وهو ما أكدته مجريات نهائي النسخة الحالية، بعد نجاحنا في قلب تأخرنا مع نهاية الربع الثالث بفارق 11 نقطة، إلى فرض التعادل مع صافر النهاية (69-69)، قبل أن نحسم الشوط الإضافي (12-10) والفوز بنتيجة المباراة واستعادة الكأس الغائب عن خزائن النادي منذ 11 عاماً».

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