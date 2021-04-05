فوز سيدات الجزيرة والنصر في دوري اليد

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

حقق فريقا السيدات في ناديي الجزيرة والنصر، أول من أمس، انتصارين مستحقين، في الجولة الخامسة من بطولة الدوري العام لكرة اليد، إذ فاز الجزيرة على مستضيفه «العميد» (37-25)، فيما فاز النصر على ضيفه «الفريق الدولي» بواقع (31-21).

وحافظت سيدات الجزيرة على صدارة الترتيب العام برصيد سبع نقاط، بفارق نقطتين عن النصر، فيما حافظت سيدات «العميد» على المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، وبفارق نقطتين عن «الفريق الدولي».

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