الرمادي: عجمان كسب المباراة الأهم في الدوري

المصدر: محمد فاضل ■ الشارقة

شدّد مدرب عجمان، المصري أيمن الرمادي، على أن فريقه كسب نتيجة المباراة الأهم في دوري الخليج العربي، بتغلبه على خورفكان 3-2، أول من أمس، ضمن منافسات الجولة 23، لكونها أخرجت الفريق من أحد مركزي الهبوط، بعد أن أصبح رصيده 14 نقطة متفوقاً على الفجيرة الذي يملك الرصيد نفسه بفارق المواجهات المباشرة.

وقال الرمادي في مؤتمر صحافي: «شهدت المباراة توتراً عالياً بسبب أهميتها، إضافة الى الرطوبة العالية التي أثرت في الأداء، وكان بإمكاننا أن نسهل المباراة على أنفسنا لكننا ومن دون سبب أربكنا أنفسنا في الشوط الثاني من المباراة، خصوصاً أن خورفكان يقلص النتيجة كلما كنا نتقدم بفارق هدفين، وأملي أن نكمل الموسم بالقوة نفسها التي ظهرنا عليها أمام خورفكان».

في المقابل، أكد مدرب خورفكان، البرازيلي كايو زيناردي، أن فريقه تأثر بحالة الطرد في الدقائق الأولى لهداف الفريق البرازيلي لوبيز، وتلقى هدفاً مبكراً أسهم بشكل فاعل في الخسارة.

وقال في مؤتمر صحافي: «قلة التركيز في الشوط الأول تسببت في خسارة المباراة، إضافة الى تلقي الفريق هدفاً في أول دقيقتين».

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