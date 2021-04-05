«برجيل» راعياً طبياً لمجموعة الشارقة بدوري أبطال آسيا

المصدر: منصور السندي ■ دبي

وقّع اتحاد كرة القدم اتفاقية تعاون مع مجموعة مستشفيات برجيل، بهدف تقديم الرعاية والخدمات الطبية لفرق المجموعة الثانية من دوري أبطال آسيا للأندية 2021، التي تستضيف مبارياتها الشارقة خلال الفترة من 14 إلى 30 الجاري، فيما تنطلق مباريات التصفيات التمهيدية، الأربعاء المقبل، وتستمر حتى 14 من الشهر نفسه.

وتضم المجموعة إلى جانب الشارقة فرق تراكتور الإيراني، وباختاكور الأوزبكي، والفائز في الملحق من الوحدة السعودي والقوة الجوية العراقي، علماً بأن المباريات تقام بنظام «الفقاعة الطبية»، وذلك تطبيقاً للبروتوكول الصحي للمباريات في ظل جائحة كورونا.

وقال الأمين العام لاتحاد الكرة، محمد هزام الظاهري، خلال مؤتمر صحافي، أمس، إن «اتحاد الكرة خصص مبعوثين، أحدهما طبيب والآخر إداري، لمرافقة بعثة كل نادٍ مشارك في البطولة الآسيوية، حرصاً منه على إنجاح مشاركات هذه الأندية، وتذليل كل المعوقات التي قد تواجهها»، مشيراً إلى أن «اتحاد الكرة سيطبق في هذه البطولة الآسيوية نظام (الفقاعة الطبية)».

من جهته، قال المدير التنفيذي لمجموعة مستشفيات برجيل، شاجير جعفر: «ستوفر المجموعة خلال هذه البطولة الفحوص الطبية لـ(كوفيد ـ 19) للاعبي الفرق المختلفة، والأجهزة الطبية والإدارية، وذلك كل ثلاثة أيام، فضلاً عن توفير عيادتين مجهزتين بكل ما يلزم من أجهزة طبية للإسهام في إنجاح الحدث».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news