شباب الأهلي والشارقة في صراع اليوم على لقب كأس السلة

المصدر: جوني جبور ■ دبي

يخوض فريقا شباب الأهلي والشارقة اليوم ثاني نهائي لهما هذا الموسم، حيث الموعد الساعة الخامسة و45 دقيقة عصراً على لقب كأس رئيس الدولة لكرة السلة، في المباراة التي تقام على صالة نادي خورفكان. ويأمل شباب الأهلي تحقيق رقم قياسي جديد باللقب الـ13، بينما يسعى الشارقة لإحراز البطولة التاسعة، واستعادة الكأس الغائبة عن خزائنه منذ 11 عاماً. ويعد النهائي بمثابة السيناريو المكرر، بعد أن التقيا مارس الماضي في نهائي بطولة الدوري، والذي شهد فوز شباب الأهلي في مباراة فاصلة.

ويراهن كلا الفريقين على نخبة من لاعبي المنتخب والمحترفين الأجانب، بينهم في شباب الأهلي سعيد ومحمد مبارك، ومحمد وأحمد عبداللطيف، والأميركي براندون تريش صاحب معدل 24 نقطة في المباراة الواحدة.

وعلى الطرف الآخر الدوليان جاسم محمد وعمر الخالد، والأميركيان تايلور ويلكرسون ومايك إيفيبيرا.

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