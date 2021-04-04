العروبة يتوج بدرع دوري الطاولة لـ «السيدات»

المصدر: محمد فاضل ■ الفجيرة

تُوج فريق العروبة بدرع دوري كرة الطاولة للسيدات، بعد الفوز على فريق أبوظبي في المباراة الختامية التي أقيمت بصالة الشارقة بثلاثة أشواط نظيفة، عزز بها تفوقه في المباريات التي خاضها في الدوري.

وقام أمين عام اتحاد الطاولة حسن الزرعوني وعضو الاتحاد المهندسة مجد البلوشي، بتتويج الفائزات، بحضور رئيس مجلس إدارة نادي العروبة علي بن عباد. وتم تكريم لاعبة العروبة مريم سلطان بلقب أفضل لاعبة مواطنة صاعدة في فئة 11 سنة.

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