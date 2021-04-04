«الصقور» يستعيد وصافة «الأولى»

المصدر: محمد فاضل ■ رأس الخيمة

فاز فريق الإمارات على ضيفه دبا الحصن بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت أمس، ضمن منافسات الجولة 19 لدوري الدرجة الأولى، وسجل الأهداف كل من ليذيري سيلفا (20)، وديغو سيلفا (34 - 90)، وعبدالله موسى (50)، وخليل الدرمكي (61)، وسجل لدبا الحصن محمد الصريدي (88).

وأصبح رصيد الإمارات 36 نقطة في مركز الوصيف خلف العروبة المتصدر بـ37 نقطة، بينما تراجع البطائح للمركز الثالث برصيد 34 نقطة، ودبا الحصن 24 في المركز السادس. وفي مباراة ثانية، فاز دبا الفجيرة على الذيد بهدفين نظيفين، سجلهما أحمد إبراهيم (45+2) ومحمد المطروشي (63)، ليصبح رصيد دبا الفجيرة 28 نقطة في المركز الرابع، والذيد في المركز الأخير برصيد نقطتين.

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