15 نجمة في «يد» الشارقة

المصدر: جوني جبور - الشارقة

أضاف فريق اليد في نادي الشارقة اللقب الخامس على التوالي، والـ15 تاريخياً في مسيرته ببطولة الدوري العام في رقم قياسي على صعيد البطولة، وذلك بعد فوزه على ضيفه الوحدة، أمس، بنتيجة «39-22»، في المباراة التي جمعت الفريقين في افتتاح الجولة 20، التي سجلت أيضاً تعثر العين الوصيف أمام مضيفه الجزيرة بخسارة «الزعيم» بفارق هدف «30-31»، ونجاح دبا الحصن على أرض صالة ناديه في فرض التعادل على النصر بواقع «25-25». ونجح الشارقة أمام الوحدة في الحفاظ على سلسلة انتصاراته المتتالية، وحسم اللقب مبكراً قبل جولتين على ختام دوري الموسم الحالي، بعد أن عزز مركزه الأول بالعلامة الكاملة وبسجلٍ خالٍ من الهزائم برصيد 54 نقطة، بفارق 10 نقاط عن العين، خصوصاً أن خسارة الأخير سمحت لـ«الملك» بضمان اللقب مبكراً، حتى لو تعرض للخسارة في الجولتين الختاميتين التي تجمع الشارقة مع مليحة والظفرة.

وعرف الشارقة كيفية فرض إيقاعه على مجريات لقاء الوحدة بعد شوط أول أنهاه لاعبو «الملك» متقدمين بفارق 11 هدفاً وبنتيجة «21-10»، قبل أن يكملوا المهمة بتوسيع الفارق خلال الشوط الثاني والفوز بالمباراة بواقع «39-22».

وأضاف الشارقة الدرع الـ15 في بطولة الدوري، بعد فوزه بألقاب البطولة مواسم (1976-1977 و1977-1978 و1979-1980 و1991-1992 و1992-1993 و1994-1995 و1998-1999 و1999-2000 و2001-2002 و2005-2006 و2016-2017 و2017-2018 و2018-2019 و2019-2020).

الشارقة يحافظ على سجله خالياً من الهزائم متقدماً بفارق 10 نقاط عن أقرب مطارديه العين.

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