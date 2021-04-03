وكيل هالاند يلتقي ممثلي 5 أندية.. ودورتموند يرفض رحيله

المصدر: حميد نعمان - دبي

كشفت العديد من وسائل الإعلام الأوروبية، أمس، خصوصاً الإسبانية على غرار «ماركا» و«أس»، أنّ وكيل النجم النرويجي الشاب هالاند، قناص فريق دورتموند، الإيطالي مينو رايولا برفقة والد اللاعب التقيا ممثلي خمسة من عمالقة الأندية الأوروبية في اليومين الماضيين، وهي أندية برشلونة والريال وسيتي وليفربول ومان يونايتد، وذلك للاستماع إلى عروضهم، وبحث إمكانية رحيل هالاند الصيف المقبل.

ويبلغ الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع دورتموند، 75 مليون يورو، لكنه مشروط أيضاً بموافقة النادي الألماني على رحيله، كما أن مدير دورتموند، مايكل زورك، قال إن اللاعب مستمر مع النادي حتى نهاية عقده في 2023. وبالنظر إلى قيمته التهديفية العالية، حيث سجل 78 هدفاً في 76 مباراة مع دورتموند في مختلف المسابقات، فقيمة انتقاله مرشحة لبلوغ مستوى الـ150 مليون يورو.

ويريد رايولا تكوين صورة واضحة عن مدى جدية الأندية الخمسة، قبل فتح باب المفاوضات رسمياً مع أيٍّ منها.

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