اتحاد كلباء يخطط لإفساد عودة تين كات إلى الوحدة

المصدر: سيد مصطفى - أبوظبي

يخطط اتحاد كلباء إلى إفساد عودة المدرب الهولندي تين كات لفريقه السابق الوحدة خلال المواجهة التي تجمعهما، اليوم، في افتتاح الجولة 23 من دوري الخليج العربي.

وكان الوحدة قد أعلن رسمياً في منتصف الشهر الماضي التعاقد مع تين كات لتولي مهمة الإشراف الفني على الفريق حتى يونيو 2022.

وستكون مهمة تين كات إنقاذ بداية الموسم السيئة للوحدة التي دفعت مجلس إدارة النادي إلى إقالة المدرب الصربي فوك رازوفيتش من منصبه.

ويحتل الوحدة حالياً المركز السابع برصيد 35 نقطة مبتعداً بفارق 13 نقطة عن بني ياس صاحب الصدارة.

ويجب على المدرب الهولندي عبر المدى القصير تخطي المُلحق الآسيوي والعبور لدوري المجموعات عندما يلاقي الزوراء العراقي في السابع من الشهر الجاري على استاد آل نهيان.

في المقابل، يسعى اتحاد كلباء، الذي حقق نتائج هي الأفضل له في مسيرته بدوري الخليج العربي لإفساد العودة السعيدة للمدرب الهولندي والعودة من العاصمة أبوظبي بأفضل نتيجة ممكنة.

ويحتل كلباء الذي سبق أن تعادل ذهاباً مع الوحدة من دون أهداف المركز التاسع برصيد 32 نقطة، وفوزه اليوم قد يجعله يتقدم على العنابي في الترتيب.

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