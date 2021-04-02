حتا يتمسك بأمل البقاء أمام الظفرة

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

يتمسك فريق حتا بالأمل الأخير للبقاء في دوري الخليج العربي عندما يستضيف الظفرة اليوم في استاد حمدان بن راشد آل مكتوم عند الساعة 17:45 ضمن منافسات الجولة 23 من البطولة.

ويعلم حتا الذي يقوده المدرب الصربي فلاديمير فيرموزيتش أن الفوز هو الأمل الوحيد الذي يمكنه من التمسك بصراع المنافسة للبقاء في البطولة، خصوصاً بعدما ابتعد بست نقاط عن الفجيرة صاحب المركز 12 في جدول الترتيب.

ودفع حتا ضريبة البداية غير الجيدة في الدور الأول ليحصد نقطتين فقط خلال 14 مباراة ما أزّم موقفه قبل العودة بقوة في الدور الثاني، لكن لم تساعده النتائج، وتعرض حتا للخسارة أمام المتصدر بني ياس الجولة الماضية بهدف دون مقابل.

في المقابل، يبحث الظفرة عن تأكيد بقائه بالنقاط والابتعاد نهائياً عن شبه صراع الهبوط بتحقيق الفوز أمام حتا، وقدم الفريق موسماً غير جيد جعله في موقف صعب أمام فرق الوسط ليستقر عند 20 نقطة.

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