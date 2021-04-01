الشارقة يكسب رهان العين ويقترب من حسم دوري اليد

المصدر: جوني جبور - دبي

اقتنص فريق اليد في نادي الشارقة انتصاراً عريضاً من مضيفه العين، جاء بفارق 12 هدفاً، وبنتيجة «30-18»، في المباراة التي جمعتهما أول من أمس، لحساب الجولة 19 في بطولة الدوري العام، بات من خلالها «الملك» متصدر الترتيب وصاحب رصيد 51 نقطة، على بعد تعادل أو فوز في مبارياته الثلاث المقبلة، لإعلان نفسه بطلاً للدوري لموسم خامس على التوالي، والـ15 بتاريخ البطولة.

كما شهدت الجولة، تحقيق شباب الأهلي انتصاراً صعباً على ضيفه الوحدة «30-29»، وعودة مليحة بانتصارٍ مستحق من صالة مضيفه بني ياس بواقع «26-20»، وفوز الوصل على ضيفه الظفرة «26-23».

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