الجزيرة يخوض تحدي «صمود الوصل» في الجولة الـ 23

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

تعود عجلة دوري الخليج العربي للدوران من جديد، بعد توقف بسبب تجمع داخلي للمنتخب الوطني، خاض خلاله مباراة ودية أمام الهند، إذ تقام يومَيْ غدٍ وبعد غدٍ مباريات الجولة 23، ويبدأ بني ياس مرحلة جديدة، وأمامه أربع مباريات قوية يبحث من خلالها عن التتويج بالبطولة لأول مرة، والبداية ستكون في الجولة 23، بالخروج للقاء الشارقة في مواجهة من العيار الثقيل.

أما الوصيف الجزيرة، فسيكون أمام تحدي كسر صمود الوصل، الذي لم يتعرض للخسارة في آخر 12 مباراة، وبالتحديد منذ مباراة الفريقين في الدور الأول، والذي نجح خلاله الجزيرة في تحقيق بنتيجة 3-2 في زعبيل، وهو ما يمثل تحدياً كبيراً للفريقين، خصوصاً الجزيرة الذي يعلم أنه لا مجال لفقدان أي نقاط إضافية في مشوار المنافسة في لقب الدوري. وتنتظر فرق الشارقة وشباب الأهلي والنصر تعثر بني ياس والجزيرة، على أمل اللحاق بفريقي الصدارة. ويبحث النصر خلال الجولة الحالية عن العودة إلى الانتصارات، بعد أن تعرقل في الجولة الماضية أمام الفجيرة، لكن المهمة صعبة في معقل العين، الذي كان قد نجح في الدور الأول، والفريقان يبحثان عن الوجود في المربع الذهبي.

وشباب الأهلي ستكون مهمته سهلة نظرياً أمام الفجيرة، لكنه سيضع في اعتباره أن الفجيرة نجح في الفوز على النصر بالجولة الماضية، ما يجعل الفريق يخشى مفاجآت الفجيرة الباحث عن الهروب من الهبوط.

وفي مواجهة قوية من العيار الثقيل، سيكون اتحاد كلباء ضيفاً على الوحدة في مباراة يبحث فيها كلباء عن رقم قياسي جديد في عدد النقاط، بينما يتمنى الوحدة اللحاق بمربع الكبار، ويتمسك عجمان بالأمل عندما يخرج لمواجهة خورفكان، ويعلم أن الأماني لازالت ممكنة رغم صعوبة موقفه بالنظر إلى مباريات الفريق المقبلة.

ويستضيف حتا متذيل الترتيب فريق الظفرة ولايزال يتمسك بأمل البقاء في البطولة، نظراً لفارق النقاط الذي يبعده عن الفجيرة (ست نقاط)، أما الظفرة فموسمه انتهى نظرياً، بعدما استقر عند النقطة 20.

مباريات الجولة الـ 23

يوم الجمعة

حتا - الظفرة

شباب الأهلي - الفجيرة

الوحدة - اتحاد كلباء

العين - النصر

يوم السبت

الجزيرة - الوصل

خورفكان - عجمان

الشارقة - بني ياس

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