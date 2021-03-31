كلباء يفتقد 4 لاعبين أساسيين في مباراة الوحدة

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

كشف مدرب اتحاد كلباء الاوروغوياني خورخي دا سيلفا عن ان فريقه سيفقتقد 4 لاعبين أساسيين في المباراة التي ستجمعه مع الوحدة الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة 23 لدوري الخليج العربي. وقال دا سيلفا في المؤتمر الصحفي مساء اليوم: سنفتقد خدمات البرازيلي رومولو، ومواطنه واندرسون كارافالهو وسلطان السويدي، وسلطان عادل بسبب الإصابة.

وتابع: الوحدة فريق قوي وليس بالسهل لذلك المواجهة ستكون قوية، وطموحنا ان ننهي الموسم باكبر عدد من النقاط، ولدينا الرغبة والحماس على ذلك من اجل التقدم في جدول الترتيب. يذكر ان اتحاد كلباء يحتل المركز التاسع برصيد 32 نقطة.

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