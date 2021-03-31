مهدي علي: مواجهة الفجيرة بروفة لنهائي الكأس

المصدر: أحمد طارق - دبي

أكد مدرب شباب الأهلي مهدي علي أن مواجهة الفجيرة غداً في الجولة 23 من دوري الخليج العربي لها أهمية كبيرة، لافتاً إلى أنها بروفة مهمة قبل خوض "فرسان دبي" مباراة النصر في نهائي كأس الخليج العربي. وقال مهدي في مؤتمر صحافي:"المباراة مهمة للفريقين، أهميتها لنا هي الحفاظ على مركزنا والتقدم خطوة إلى الامام في جدول الترتيب، وكذلك مهمة للفجيرة الذي يصارع من أجل البقاء في دوري المحترفين، ونحن مستعدون لها، وأعتبرها بروفة لنهائي كأس الخليج العربي".

وأضاف: "من الجيد أن تأتي المباراة بعد فترة توقف التي كانت مناسبة لعودة بعض اللاعبين من فترة المباريات المضغوطة، وفترة كافية للجهاز الفني في تجهيز الفريق لمباريات الدوري ونهائي كأس الخليج العربي والبطولة الآسيوية".

وعن إمكانية استبدال الأرجنتيني فيدريكو كارتابيا في قائمة الفريق في دوري أبطال آسيا، قال: "كارتابيا من اللاعبين المهمين، ونحن دائماً نتوقع أي شيء يحدث، واللاعب تعرض للعديد من الاصابات وبسببها شارك في 60% من المباريات، لا أستطيع الحكم على هذا الوضع لأني لم أكن موجود في فترة الإعداد، ونظام الاتحاد الآسيوي يسمح لكل فريق قبل 7 أيام من أول مباراة بالتغيير في القائمة ولدينا 8 أيام كافية لمعرفة جاهزية اللاعب في الآسيوية، ولا أود أن أستبق الأحداث وكل شيء وارد حدوثه، وسوف نختار اللاعب الأكثر جاهزية".

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