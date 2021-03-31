4 مباريات في ختام دوري الصالات

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

يختتم اليوم الدور الأول من دوري كرة قدم الصالات بإقامة أربع مباريات، منها ثلاث مصيرية ستسهم نتائجها في تحديد هوية المتأهل الرابع للدور نصف النهائي، وتقام جميع المباريات عند السابعة والربع مساءً، إذ تجمع المباراة الأولى شباب الأهلي مع خورفكان ولكل منهما ثلاث نقاط، وسيتأهل الفائز إلى الدور نصف النهائي، بينما ستسهم مباراة دبا الحصن (دون نقاط) مع الظفرة (ست نقاط) في تحديد صاحب المركز الأول في المجموعة الأولى، بينما سيلعب النصر مع البطائح ولكل منهما ست نفاط لتحديد متصدر ووصيف المجموعة الثانية، فيما ستكون مباراة مليحة مع الحمرية بمثابة تحصيل حاصل.

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