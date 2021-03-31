الجزيرة يقتنص النصر في دوري أقوياء اليد

المصدر: جوني جبور - دبي

تجرّع النصر خسارة قاسية من ضيفه الجزيرة، جاءت بفارق سبعة أهداف وبنتيجة «27-35»، في المباراة التي جمعتهما، أول من أمس، في افتتاح الجولة الـ19 من بطولة الدوري العام لكرة اليد لمرحلة الرجال.

وفرّط النصر في فرصة إنهاء الشوط الأول متقدماً بفارق هدف «17-16»، بعد شوط ثان نجح خلاله الجزيرة في استعادة زمام المبادرة، وفرض إيقاعه على مجريات الـ30 دقيقة الأخيرة من عمر المباراة وانتزاع الفوز.

وووصل الجزيرة إلى النقطة 34 والتقدم إلى المركز السادس في الترتيب العام، فيما حافظ النصر، رغم خسارته، على مركزه الثالث برصيد 42 نقطة.

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