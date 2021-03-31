مبخوت في 2021.. 13 هدفاً في 9 مباريات والسابع على «هدافي العالم»

المصدر: أحمد طارق - دبي

تقدم مهاجم فريق الجزيرة والمنتخب الوطني علي مبخوت إلى المركز السابع في قائمة هدافي العالم في 2021، بعدما أحرز ثلاثة أهداف (هاتريك) في مباراة المنتخب الوطني والهند الودية، أول من أمس، التي انتهت بفوز «الأبيض» بستة أهداف دون رد، ضمن استعدادات الفريق للتصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كل من كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

ورفع مبخوت رصيده إلى 13 هدفاً أحرزها في تسع مباريات لعبها مع الجزيرة والمنتخب الوطني في 2021، ليتقدم إلى المركز السابع في لائحة ترتيب هدافي العالم، التي يعتليها النجم البولندي روبيرت ليفاندوفسكي بإحرازه 18 هدفاً في 13 مباراة.

ووفقاً لموقع «ترانسفير ماركت» المختص بسوق انتقالات اللاعبين والإحصاءات الخاصة بكرة القدم، جاء في المركز الثاني نجم برشلونة ومنتخب الأرجنتين ليونيل ميسي، بإحرازه 16 هدفاً في 12 مباراة، وتبعه في المركز الثالث اللاعب البرازيلي تارديلي رييس، الذي أحرز 15 هدفاً في 13 مباراة مع فريق براكان سيتي التايلاندي، بينما شهدت القائمة وجود لاعب الوصل والمنتخب الوطني فابيو ليما في المركز العاشر برصيد 12 هدفاً في تسع مباريات.

في المقابل تساوى علي مبخوت مع ليونيل ميسي في المركز الثاني بإحراز كل منهما هدفاً كل 62 دقيقة، وجاء في المركز الأول روبيرت ليفاندوفسكي ولاعب منتخب زامبيا وريد بول سالزبورغ النمساوي باتسون داكا بمعدل هدف كل 61 دقيقة، أما فابيو ليما فجاء في المركز الثالث بإحرازه هدفاً كل 64 دقيقة يلعبها.

وحقق علي مبخوت إنجازاً آخر بعدما تقدم إلى المركز الـ17 عالمياً في قائمة أكثر اللاعبين إحرازاً للأهداف على المستوى الدولي مع المنتخبات والأندية، بعدما رفع الهداف التاريخي لفريق الجزيرة رصيده إلى 68 هدفاً في 87 مباراة دولية خاضها، متساوياً مع كل من المصري حسام حسن والأيرلندي روبي كين والغواتيمالي كارلوس رويز، ولكن مبخوت يتفوق على اللاعبين الثلاثة بأنه يمتلك أفضل معدل أهداف بتسجيله هدفاً كل 78 دقيقة.

ورغم حلول مبخوت في المركز الـ17 عالمياً، فإنه عملياً يحتل المركز الثالث على مستوى العالم في قائمة هدافي العالم الذين يواصلون اللعب ولم يعتزلوا كرة القدم، إذ يتصدر هذه القائمة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بإحرازه 102 هدف في 172 مباراة دولية خاضها، ويفصل لاعب يوفنتوس الإيطالي عن أفضل هداف في العالم للمباريات الدولية الإيراني علي دائي سبعة أهداف فقط.

ويحتل المركز الثاني الأرجنتيني ليونيل ميسي بإحرازه 71 هدفاً في 142 مباراة دولية مع «التانغو» وبرشلونة، ثم علي مبخوت في المركز الثالث، الذي تخطى روبيرت ليفاندوفسكي، عقب إحراز مبخوت ثلاثة أهداف، أول من أمس، مع المنتخب الوطني، ليتراجع لاعب منتخب بولندا وبايرن ميونيخ الألماني إلى المركز الرابع برصيد 66 هدفاً في 118 مباراة دولية.

أرقام من أهداف مبخوت

-يتساوى مع ميسي في إحراز هدف كل 62 دقيقة.

-تقدم إلى المركز الـ17 عالمياً في قائمة الأكثر إحرازاً للأهداف على المستوى الدولي مع المنتخبات والأندية بـ68 هدفاً في87 مباراة دولية.

-ثالث أفضل الهدافين الدوليين في العالم «غير المعتزلين» خلف رونالدو وليونيل ميسي.

- قائمة هدافي 2021 يتصدرها البولندي ليفاندوفسكي بإحرازه 18 هدفاً في 13 مباراة.

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