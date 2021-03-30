29 دولة تدشن «دولية حمدان بن راشد» للريشة الطائرة اليوم

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، تنطلق اليوم بطولة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم الدولية الثالثة للريشة الطائرة لأصحاب الهمم «ثالثة بطولات فزاع الدولية لعام 2021»، بمشاركة 127 لاعباً ولاعبة من 29 دولة يتنافسون في 19 مسابقة.

ورفع الأبطال شعار التحدي بعد التوقف لمدة 14 شهراً بسبب جائحة «كورونا»، وتشهد البطولة مشاركة 23 لاعباً من الوجوه الجديدة التي تتطلع إلى الانطلاقة الدولية من دبي، بينما تتواجد مجموعة من المصنفين الأوائل على العالم في الحدث.

وتضم قائمة المنتخب الوطني أربعة لاعبين، هم محمد الزرعوني وسلامة الخاطري وحميد السناني وميرة أبوحطب.

وقال بيان صحافي: «خاضت المنتخبات المشاركة في البطولة حصة تدريبة أمس، بصالة مكتوم بن محمد، وضعت خلالها الأجهزة الفنية اللمسات الأخيرة لخوض هذا التحدي المهم».

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